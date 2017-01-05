Alaplı Çayı'nda Sel Tehlikesi

Alaplı Çayı'nın Karadeniz'e bağlantılı olduğu ağzın moloz taşlarıyla tamamen dolması sonucu kapandığı bildirildi.



Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alaplı Çayı'nın Karadeniz'e döküldü bölgenin moloz taşlarıyla kapanması sonucu sel tehlikesi oluştuğunu söyledi.



Çayda su seviyesinin yükseldiğini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:



"Alaplı Çayı, Gümeli beldesinden başlayarak ilçe merkezinden Karadeniz'e akmaktadır. Çay çıkışında mendirek olmadığı için çayın Karadeniz'e akmasında sıkıntı olmakta. Karadeniz'in dalgaları çay ağzına taş ve kum doldurup kapattığı için çayın su seviyesi 10-15 metre yükseldi. Çaydaki su seviyesinin yükseldiği ve bodrum katlar çay seviyesinin altında kaldığı için su basma tehlikesiyle karşı karşıya. Çayın Karadeniz'e akması için bir an önce moloz taşlarından temizlenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde sel tehlikesi olabilir. Biz mendirek yapılması için bir çok kez müracaatta bulunduk. Bölge milletvekillerimizden mendirek yapılması için destek istiyoruz."