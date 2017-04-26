Alaplı Belediyesi 28 Merdivenli İtfaiye Aracı Aldı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'nin talimatı ile belediye itfaiye amirliğine merdiveni ile 28 metreye kadar ulaşılan 2017 model bir itfaiye aracı alındı.



Satın alındıktan sonra özel bir firma tarafından montajı tamamlanan itfaiye aracı, İtfaiye Amiri Sinan Taşkın tarafından Alaplı'ya getirildi. Belediye hizmet binası önünde aracın tanıtımını yapan Taşkın, Başkan Nuri Tekin'e detaylı bilgi verdi. Sinan Taşkın "Araç ile birlikte merdiven yüksekliği 28 metre, merdiveni yere indirip kullanabiliyoruz, itfaiye erlerini yerden yukarı göndere biliyoruz. Yukaırda kalmış bir vatandaşı, içinde sedyemiz var merdivene bağlayıp yukarıdan alıp ambulansın içine kadar indirebiliyoruz. 2 ton su kapasitesi var .İtfaiye Aracımız özellikle Engelli kurtarma yaşlılar için bu araç düşünülmüştür" diye konuştu.



Başkan Tekin araçla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi:



" Yeni İtfaiye aracımız dar sokaklardan kolaylıkla geçebiliyor. Engelli kardeşlerimizi kolayca sepete koyup yere indirebiliyoruz. Bu aracın en büyük özelliği 28 metre merdivenin olması, bu yokken deprem evlerinde bir yangın olsa yetişme şansımız yok. Alaplı'da artık 6-7 katlı binalar çoğaldı, bu binalara merdiven ulaştırma şansımız yoktu bu araçla 6-7 ve hatta 8 katlı yerlere ulaşma şansımız var."



Aracın dış ekipman ve aparatlarını inceleyen Başkan Tekin, ardından merdiven kabiliyetini Taşkın ile birlikte denedi. - ZONGULDAK