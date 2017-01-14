Alaplı Belediye Spor'un Yeni Transferleri

Alaplı Belediye Spor Basın Sözcüsü Mehmet Altay, eksik olan bölgelere 3 yeni transfer yaptıklarını söyledi.



Altay,gazetecilere yaptığı açıklamada, Zonguldak Süper Amatör Liginin ilk yarısını lider kapattıklarını ve ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.



Hedeflerinin Zonguldak Süper Amatör Ligini şampiyon olarak bitirmek olduğunu ifade eden Altay şöyle konuştu:



"Bazı bölgelerde eksiklerimiz vardı o bölgelere yeni transferler yaptık. Sapanca Spor'dan stoper Melih Saroçoğlu, Pursaklar Spor'dan orta saha Ali Tuna, Gerede Spor'dan Nazif Şengün ve genç kaleci Halil Turpçu'u renklerimize kattık.



Ligin ikinci yarısına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olarak bölgesel amatör lige çıkmayı hedefliyoruz."