Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'e Ziyaret

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Ramazan Çakal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i ziyaret etti.



Çakal, ziyarette yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Tekin'e gazilere verdiği değerden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "Başkanımız her zaman gazilerimizin yanındadır. Her zaman bizlere destek olmuşlardır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.



Belediye Başkanı Tekin de belediye olarak her zaman gazilerin yanında olduklarını söyledi.