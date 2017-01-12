Alanyasporlu Taha Yalçıner'e Doğum Günü Sürprizi

Aytemiz Alanyasporlu oyuncu Taha Yalçıner'in doğum günü kesilen pastayla kutlandı.



Aytemiz Alanyaspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Taha Yalçıner'e takım arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Teknik heyet ve futbolcu arkadaşları, 30 yaşına giren Taha Yalçıner için antrenman sonrası doğum günü kutlaması yaptı. Doğum günü pastasının mumlarını söndüren Taha Yalçıner alkışlar eşliğinde pastayı keserek arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. - ANTALYA