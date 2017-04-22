Alanyaspor'u Osmanlı Durdurdu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan Osmanlıspor, rakibinin 3 maçlık galibiyet serisine son verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR 1. dakikada Webo'nun pasıyla topla buluşan Musa Çağıran'ın uzaktan şutunu kaleci Haydar son anda kornere çeldi.



31. dakikada Emre Akbaba'nın pasında topu alan Fernandes'in ceza sahasına girmeden sert şutunda kaleci Karcemarskas meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



33. dakikada sağdan Gassama'nın ortasında ceza sahasına giren Fernandes'in şutunda top az farkla auta gitti.



45. dakikada Umar Aminu'nun pasıyla ceza sahasına giren Musa Çağıran'ın vuruşunu kaleci Haydar Yılmaz kornere çeldi.



45+1. dakikada kullanılan köşe vuruşunda NDiaye'nin kafa vuruşunu kaleci Haydar çıkardı.



65. dakikada Candeias'ın ara pasında Emre Akbaba ceza alanı sağında topla buluştu. Emre içeri ortaladı ancak Plet'ten önce kaleci Karcemarskas topu uzaklaştırdı.



69. dakikada kazanılan serbest vuruşta Prochazka'nın ceza sahasına gönderdiği topta arka direkte Webo kafayla topu ağlara yolladı. 0-1



83. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağından kale içindeki karambolde Fernandes'le golü buldu ancak hakem el olduğu gerekçesiyle golü vermedi.



KÜNYE



Stat: Bahçeşehir Okulları Arena



Hakemler: Özgür Yankaya x, Baki Tuncay Akkın x, Mehmet Cem Hanoğlu x



Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xxx, Berkan xx (Plet dk. 61 xx), Tzavellas xxx, Omeruo xx, Sackey xx (Guerrier dk. 77 xx), Efecan xx, Emre Akbaba xxx, Candeias xxx, Junior Fernandez xx, N'Sakala xxx



Yedekler: Zlamal, Landel, Birol, Emre Nefiz, Taha



Teknik Direktör: Safet Susic



Osmalıspor: Karcemarskas xxx, Numan xxx, Mehmet Güven xx, Koray xxx (Muhammed dk. 86 xx), Webo xx (Rusescu dk. 86 xx), Bifouma Kouloussa xx, Umar Aminu xx, Musa Çağıran xx (Erdal dk. 46 xx), Prochazka xx, Pinto xx, NDiaye xx



Yedekler: Hakan, Sinan, Szukala, Delarge Dzon



Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu



Gol: Webo (dk. 69) (Osmanlıspor)



Sarı kartlar: Fernandes, Guerrier, Omeruo (Aytemiz Alanyaspor)



(Erdal Anak / İHA)