Alanyaspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları Başladı

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.



Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana eşi doğum yapan Guerrier katılmazken, sakatlığı süren Deniz Vural ile Vagner Love takımdan ayrı çalıştı. Teknik direktör Safet Susic'in gözetiminde gerçekleşen idmana futbolcular düz koşuyla başladı. Yenilenme idmanında ısınma ve esneme hareketleri yapan futbolcular, fizik kondisyon çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.



FARKLI KALİTE



Antrenmanın ardından gazetecilere konuşan savunma oyuncusu Georgios Tzavellas, ligde aşama kaydettiklerini söyledi. Lige iyi başlamadıklarını belirten Tzavellas, "Çok iyi başlayamadık belki. İnişli çıkışlı performans sergiledi takım. Ben tabi ikinci yarıda geldim. Hocamızın da gelmesiyle takım belli aşamalar kaydetti, basamakları üst üste geçtik. Mevcut bir kalitemiz var. Bulunduğumuz yerin üstünde bir kalitemiz var. Umarım önümüzdeki maçları alıp üst sıralara yerleşeceğiz" dedi.



"PAOK'LA PROBLEMLER YAŞADIM"



Bir gazetecinin Aytemiz Alanyaspor'u neden tercih ettiği yönündeki sorusuna Tzavellas, "Mutlaka sizin de mesleğinizde öyledir. Mesela sizi bir firmadan isterler. Karşınızdaki insanın sizi ne kadar istediğini, onun enerjisinden anlayabilirsiniz. PAOK'la sözleşmemi feshettim. Çünkü orada birtakım problemler yaşadım. Sözleşmemi feshettikten sonra özellikle ülkemden ve ülke dışından birçok teklif aldık. Ama buradan Sayın Başkanımız Hasan Bey'in ne kadar istekli olduğunu ne kadar pozitif enerjisi olduğunu hissettiğim anda buraya gelmeyi tercih ettim" diye konuştu.



"BU SIRADA OLMAYI HAKETMİYORUZ"



Agresif futbolunun sorulması üzerine de Tzavellas şöyle dedi:



"Futbolcu sahada elinden geleni yapmak zorunda. Gücünü vermek zorunda. Ama benim düşüncem aynı zamanda enerjisini de katmak zorunda. Dediğiniz gibi bu takımda da böyle bir enerjiye ihtiyaç vardı. Ben sahada olduğum vakit hem gücümü hem enerjimi sahaya yansıtmak isterim. Çünkü belli bir kalitemiz var ve bu kalitemiz bu sıralarda olmayı hak etmiyor kesinlikle. Kalan maçlarda üst sıraları hedefliyoruz ve önümüzdeki sezon için daha iyi bir yerde mücadele edeceğiz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Antrenmandan genel görüntü



Tzavellas röportajı



HABER - KAMERA: ENGİN ANAK/ALANYA(ANTALYA),