Alanyaspor'a Kötü Haber
Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, bugünkü antrenmanda şok bir sakatlıkla sarsıldı.
Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, bugün yapılan antrenmanda sakatlandı. Oyuncuya yapılan ilk müdahale sonrasında Love'ın sahalardan 3 hafta uzak kalacağı belirtildi. Attığı gollerle Alanyaspor'u sırtlayan Love'ın sakatlığı takımda şok etkisi yarattı.
Yeni Alanya Gazetesi
Kaynak: Sporvadisi.com
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