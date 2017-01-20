Alanya - Sahte Kimliklerle Kredi Çektiler

Sahte kimliklerle kredi çektiler



ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde sahte kimliklerle kredi çekildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, 4 şüpheli gözaltına alındı.



Antalya ve Alanya'dan 5 özel bankadan sahte kimliklerle kredi çekildiği ihbarı üzerine Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak kredi çektikleri belirlenen Serkan D., Okan G., Berkan D. ve Ömer Y., gözaltına alındı.



Şüphelilerin başkasına ait kimlik bilgileriyle hazırladıkları sahte kimliklere kendi fotoğraflarını yapıştırarak kredi çektiği belirlendi. 4 şüphelinin evlerinde yapılan aramada ise 1200 kişiye ait nüfus cüzdanı, ehliyet, polis kimlik kartı fotokopisi, PVC cihazı, fotoğraf yazıcısı ve çok sayıda sim kart ele geçirildi. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.