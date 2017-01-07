Alanya Sahilinde Ölü Fok Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile Akdeniz foku vurdu.



Alınan bilgiye göre, Keykubat Plajı'nda hareketsiz haldeki fok balığını gören vatandaşlar durumu Alanya Belediyesi ekiplerine bildirdi.





Kısa sürede bölgeye gelen yetkililer, yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki Akdeniz fokunun daha önce öldüğünü belirledi.





Fok balığı, yapılan incelemenin ardından belediye ekiplerinin belirlediği alana gömüldü.