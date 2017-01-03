Alanya Polisinden İngilizce Afişli Uyarı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis, hırsızlık ve dolandırıcılık olayların önüne geçmek için, İngilizce ve Türkçe afişli uyarıda bulundu.



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği polisleri, ilçede son zamanlarda artış gösteren hırsızlık ve dolandırıcılığın önüne geçmek için "Açık bırakılan her kapı hırsıza davetiyedir" projesini başlattı. Proje kapsamında belirlenen mahalle ve caddelere giden polis ekipleri, Türkçe ve İngilizce "Açık bırakılan her kapı hırsıza davetiyedir" ve "Güvenliğin için risk alma önlem al" yazılı afişler astılar. Hırsızlık olaylarını minimum seviyeye indirmeyi amaçladıklarını söyleyen polisler, vatandaşlara güvenlik kamerasının faydalarını ve önemini anlattıklarını ve vatandaşların konuya duyarlılık gösterdiğini vurguladı. - ANTALYA