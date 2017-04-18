Alanya Pazarlarına Çözüm Masası Kuruluyor

Alanya Belediyesi Çözüm Masası, pazarlara stant kurarak "Çözüm Burada" sloganıyla vatandaşlardan gelen talepleri yerinde dinleyerek çözüme kavuşturuyor.



Alanya Belediyesi'nin sorunlarını dinleyen ve bu sorunları ilgili müdürlüklere aktararak hızlı bir şekilde çözüme kavuşturan Çözüm Masası ekibi, pazarlara 'Çözüm Burada' standı kurarak pazarcıların ve vatandaşların şikayetlerini dinliyor. Vatandaşları tek tek dinleyen Çözüm Masası ekibi, gelen şikayetleri değerlendirerek anında ilgili müdürlüklere iletiyor.



İlk olarak geçtiğimiz hafta Cuma Pazarı'nda başlayan proje, bu hafta Oba Mahallesi Pazartesi Pazarı'nda devam etti. Çözüm Masası ekibi, vatandaşlardan gelen şikayetleri ilgili müdürlüğe yönlendirilerek çözüm arıyor ve işlemin sonucundan vatandaşlar aranarak bilgi veriliyor. Çözüm Burada ekibi ayrıca Pazar bölgesindeki misafirlerine de küçük hediyeler dağıttı. Pazarda kaybolan bir kız çocuğu ise Çözüm Burada ekibi tarafından misafir edilirken Zabıta Ekipleri ile koordine oluşturularak annesine teslim edildi. - ANTALYA