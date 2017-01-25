Alanya'nın 2017 Yılı Tanıtım Programı Görüşüldü

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu üyeleri ve TAV yetkilileri ALTAV'da bir araya gelerek, Alanya'nın 2017 tanıtım programı hakkında görüş alışverişinde bulundular.



30 hedef ülke, 22 Tanıtma Müşavirliği, TAV ve ALTAV'ın içinde bulunduğu bir proje ile Şubat-Haziran 2017 tarihleri arasında gazeteci ve acente info grupları ağırlanacak.



Bir süredir TAV Havayolları Holding Pazarlama Koordinatörü Serkan Karahatay ile görüşme halinde olan ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alanya tatil satışlarına ve şehir imajına olumlu katkı sağlayacak proje için çalışmaların hızlanacağını belirtti. - ANTALYA