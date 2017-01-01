Alanya Maskeli Market Hırsızı

Maskeli market hırsızı



ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde bir marketten 4 bin TL'lik alkol ve peynir çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına yakalandı.



Alanya Oba Mahallesi'ndeki bir markete 2 gün önce saat 05.30 sıralarında giren maskeli hırsız yaklaşık 4 bin TL'lik alkollü içecek ile peynir çalarak kayıplara karıştı. Sabah işyerine geldiğinde kepengin açık olduğunu gören market sahibi Nuri Eker, durumu polise haber verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, hırsızlık anı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Eldiven ve maskeyle giren hırsızlık şüphelisinin reyon arasında dolaşması ve hırsızlık anı kameralara yansıdı.



Marketinin 1 yılda iki kez soyulduğunu ve ilkinde alkol çalındığını belirten Nuri Eker, "Bu sefer sadece alkol ve peynir çalındı. Yaklaşık olarak 3-4 bin TL arasında bir zararımız söz konusu. İnşallah emniyet güçlerimiz bu şahsı yakalayarak adalete teslim eder" dedi.