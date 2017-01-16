Alanya Mahmutlar Mahallesine Yeni Oturma Bankları

Alanya Belediyesi vatandaşların talepleri doğrultusunda Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'ne oturma bankları yerleştirdi.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in talimatıyla, vatandaşların talepleri doğrultusunda Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'ne oturma bankları yerleştirildi. Atatürk Caddesi üzerinde araç otoparkının da vatandaşların kullanımına sunulduğunu açıklayan Başkan Yücel, kaliteli ve sorunsuz bir kent yaşamı için çalışmaların devam ettiğini söyledi. - ANTALYA