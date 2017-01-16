Alanya Kestel Mahallesi'nde 2 Köprü Hizmete Sunuluyor

Alanya Belediyesi tarafından Kestel Mahallesi'nde yürütülen köprü ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.



Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında, Ahmet Tok Caddesi'nde başlatılan 2 adet köprünün inşaatı tamamlandı. Ayak dolgu çalışmalarının sürdürüldüğü köprü inşaatında, köprüyle birlikte yürütülen yol yapım, genişletme çalışmaları da büyük oranda bitirildi. 12 metre genişliğinde 6 metre uzunluğunda, iki köprü ile yerleşim alanları arasındaki ulaşım engeli ortadan kaldırılıyor. Öte yandan Kestel Mahallesi'nde Mevlana ve İsa Küçülmez caddelerinde kaldırım ve yol düzenleme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.



Yücel: "Ulaşım bütünlüğünü sağlamak için çalışıyoruz"



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mahalleler ve bölgeler arasındaki ulaşım bütünlüğünü sağlamak adına ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yücel, "Kestel Mahallesi'nde de iki adet köprü ile Ahmet Tok Caddesi güzergahındaki ulaşım kopukluğunu ortadan kaldırıyoruz. İsa Küçülmez ve Mevlana caddelerinde ise kaldırım ve cadde düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Planlamalarımız dahilinde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bunların dışında halkımızdan gelen talepleri de anında değerlendiriyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda Mahmutlar Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde oturma bankları ile araç otoparkını hizmete sunduk. Halkımıza hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA