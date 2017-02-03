Alanya'daki Cinayet

Antalya'nın Alanya ilçesinde Murat Acar'ın, çalıştığı otelde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.



Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan Acar'ın öldürülmesinin ardından çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmet Hüsnü T. (32) ve Emin G'yi (48) aynı mahalledeki evlerinde gözaltına aldı.



İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet Hüsnü T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Emin G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Murat Acar, 14 Aralık 2016'da çalıştığı otelde göğsünden av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş bulunmuştu.