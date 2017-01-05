Alanya'daki Cinayet

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.



İlçede yolda yürüyen Ramazan Yiğit'i (40) bıçaklayarak ölümüne neden oldukları öne sürülen Doğan Berberoğlu (25), Mithat Aksoy, (25) ve Müslüm Sevindi (26) adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.



Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi'nde yolda yürürken 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Ramazan Yiğit, kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarında kimliklerini belirlediği zanlıları evlerinde gözaltına almış, evlerde yapılan aramada ise olayda kullanıldığı düşünülen bıçak ile ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 50 gram esrar ele geçirilmişti.