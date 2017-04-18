Alanya'da Yabancılardan 'Mutluyuz ve Güvendeyiz' Mesajı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde düzenlenen Turizm Haftası kutlamalarında yerleşik yabancılar 4 dilde hazırladıkları 'Alanya'da mutluyuz ve güvendeyiz' yazılı pankart ve dövizler açtı.



Bu yıl 'Ülkelerin saygınlığı, turizmin yaygınlığı ile artar' sloganıyla 41'incisi düzenlenen Turizm Haftası ile Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve aşçı derneklerinin desteğiyle düzenlenen Aşçılar Bayramı bir arada kutlandı. Etkinlik kent protokolu, yerleşik yabancılar ve turistlerin katılımıyla Atatürk Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na yürüyüşle başladı. Kutlamaya katılan yabancılar, üzerinde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça 'Alanya'da mutluyuz ve güvendeyiz' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Anıta çelenk sunulmasının ardından katılanlara ikramda bulunuldu.



'RAKİPSİZİZ'



ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, Türkiye'nin turizmde vazgeçilmez bir ülke haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin dünyada en çok turist ağırlayan ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını belirten Sili, "Fiyat ve hizmet kalitesi noktasında rakipsiziz. Global ölçekte turizm hareketliliği giderek artıyor ve bacasız sanayi olarak tabir edilen bu sektörde ülkeler birbiriyle amansızca rekabet ediyor. 1950'lerde dünyada 25 milyon insanın turizm amaçlı hareket ettiği görülürken 2015 senesinde bu rakam 1 milyar 184 milyonu buluyor. Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) planlamaları çerçevesinde 2030 yılında 1 milyar 800 milyon kişinin bu harekete katılacağı öngörülüyor. Ülkemizin bu hedefler doğrultusunda yapacağı planlamalarla ilk 3 ülke içerisinde yer alacağına inanıyorum" dedi.



'CAZİBE MERKEZİ'



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında köprü olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Ülkemiz doğasıyla tarihiyle kültürel yapısıyla ve misafirperver milletiyle turistler için cazibe merkezi niteliğinde" diye konuştu.



Konuşmaların ardından kokteylle etkinlik sonlandı.



- Antalya