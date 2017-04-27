Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 64,8 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.



'Esco' adlı narkotik dedektör köpeği ile evde yapılan aramada paketlenmiş halde 64,8 gram metamfetamin, 5 gram esrar, metanfetamin içiminde kullanılan çeşitli aparatlar ile ruhsatsız av tüfeği, 20 fişek ve 2 şarjör ele geçirdi.



Gözaltına alınan B.B ve M.K. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.