Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde dere yatağına ekili vaziyette 490 kök hint keneviri ele geçirildi.



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile narkotik ekipleri, Cikcilli Mahallesi'nde hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Akşam saatlerinde Fığla Mevkii'ndeki dere yatağına ekili vaziyette yaklaşık 1 metre boyunda 490 kök hint keneviri tespit etti.



Kenevirlerin ekili olduğu arazi dikenlik ve sarp olduğu için uyuşturucuya ulaşamayan ekipler Alanya Belediyesi'nden yardım istedi. Gelen belediye ekipleri alanı temizleyerek kenevirin ekili olduğu alana polisin ulaşmasını sağladı. Ekili olduğu yerden sökülen kenevirlere imha edilmek üzere el konulurken, polis uyuşturucu maddeyi eken kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.