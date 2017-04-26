Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

Alanya ilçesinde dere yatağında ekili halde 490 kök Hint keneviri ele geçirildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cikcilli Mahallesi'nde bir dere yatağında Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.



Fığla mevkisindeki dere yatağına Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden yardım alarak operasyon düzenleyen ekipler, 490 kök kenevirini söktü.



Polis uyuşturucu maddeyi eken kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.