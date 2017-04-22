Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 980 gram esrar ve 300 gram metamfetamin ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.



Evdeki aramada, 1 kilo 980 gram esrar, 300 gram metamfetamin ile 3 hassas terazi ve 4 tabanca mermisi ele geçirildi.





Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ş. (38) ve M.E. (38), "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. Y.G. (22) ve N.Y. (24) ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.