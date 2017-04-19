Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

Alanya'da iki ev ve bir otel lojmanına yapılan operasyonlarda 740 gram esrar, 16 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Avsallar Mahallesi'ndeki bir otele ait lojmana yapılan operasyonda 16 sentetik uyuşturucu hap ve 20 gram esrar ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan S.A. ve F.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Jandarmanın aynı mahallede iki ayrı evde yaptığı aramalarda da satışa hazır vaziyette gazete kağıdına sarılmış halde 720 gram esrar ele geçirildi, U.K. ve Özbekistan uyruklu S.H. ile L.R. gözaltına alındı.



Şüphelilerden U.K. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken yabancı kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.