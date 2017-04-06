Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 521 kök Hint keneviri ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdam Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştiren O.Ü'nün evine ve serasına operasyon düzenledi.





Operasyonda, serada ekili halde 521 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Kenevirler imha edilmek üzere sökülürken, gözaltına alınan O.Ü. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.