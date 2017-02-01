Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

Alanya ilçesinde yol denetimleri sırasında yolcu otobüsündeki yolculardan birinin valizinde 450 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, D-400 Kara yolu üzerinde yol denetimi yapıldı.



Denetimler sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada S.Ö'ye ait valizde 450 gram esrar bulundu.



Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.