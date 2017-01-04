Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

Alanya ilçesinde yol denetimleri sırasında bir otomobilde 450 gram kokain ele geçirildi.



Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları yol kontrolünde durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Aramada otomobilde 450 gram kokain bulundu.



Olayla ilgili otomobilde bulunan Bahar M. (33), Hanife Y. (23) ve Hakan Y. (35) gözaltına alındı.



Zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.