Alanya'da Uçurtma Şenliği
Alanya'da Uçurtma ŞenliğiANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Uçurtma Şenliği düzenlendi.
Alanya'da Uçurtma Şenliği
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Uçurtma Şenliği düzenlendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği, Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirildi. Çocuklara kendilerine dağıtılan yaklaşık 1000 uçurtmayı uçurarak eğlendi.
Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu güzel ve özel günde çocuklarımız ve ailelerine güzel bir hafta sonu geçirtmek istedik. Düzenlediğimiz etkinliğe katılan vatandaşlarımıza ve çocuklara teşekkür ediyorum" dedi.