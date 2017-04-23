Alanya'da Uçurtma Şenliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla Alanya ilçesinde Uçurtma Festivali düzenlendi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliğe, yüzlerce çocuk aileleriyle katıldı. Çocukların gökyüzünü uçurtmalarıyla renklendirmesi güzel görüntüler oluşturdu.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu güzel ve özel günde çocuklarımız ve ailelerine güzel bir hafta sonu geçirtmek istedik. Düzenlediğimiz etkinliğe katılan vatandaşlarımıza ve çocuklara teşekkür ediyorum." dedi.