Alanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Alanya'dan Gazipaşa yönüne giden Emre Sevilgen yönetimindeki 07 HTN 92 plakalı otomobil, Kargıcak Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.



Kazada ağır yaralanan Sevilgen, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Sevilgen, hayatını kaybetti.



Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.