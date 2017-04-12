Alanya'da Terör Örgütü Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda eski HDP İlçe Başkanı F.K. (49) gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla, eski HDP İlçe Başkanı F.K'nın evine operasyon düzenledi.



Polis tarafından gözaltına alınan F.K'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.