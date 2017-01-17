Alanya'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Ağır Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hareket halindeki araçtan pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Güllerpınarı Mahallesi çevre yolunda hareket halindeki bir otomobilden, bir araç servisinde müşteri olarak bekleyen 43 yaşındaki Osman Karaosmanoğlu'na pompalı tüfekle ateş açıldı.



Silahlı saldırıda vücuduna ve başına saçmalar isabet eden Karaosmanoğlu, ağır yaralandı.



Yaralı, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının Karaosmanoğlu'nun yeğeni O.Ö. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.