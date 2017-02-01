Alanya'da Salon Hokeyi Süper Ligi Müsabakaları Başladı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde Salon Hokeyi Süper Ligi 2'nci etap müsabakaları 10 takımın katılımıyla başladı.



Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Bolu Belediyesi Spor Kulübü, Özkar İnşaat Amasya Gençlik Spor Kulübü'nü 2-1, Nizip Belediyesi Spor Kulübü, Gaziantep Gençlik Spor Kulübü'nü 7-4 yenerken, Akdora Gençlik Spor Kulübü ile Boybeyi Spor Kulübü karşılaşması 5-5 bitti. Toplam 10 takımın mücadele edeceği müsabakalar 5 Şubat'ta sona erecek.



Türkiye Hokey Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Salih Kanık, 2016-2017 Erkekler Süper Ligi'nin ikinci etabını oynadıklarını söyledi. Müsabakaların ilk etabını Gaziantep'te yaptıklarını belirten Salih Kanık, "Toplam 10 takım ve 120 sporcu var. Şampiyon takım 2018'de Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na katılacak. Uluslararası arenada erkekler ve kadınlarda başarılı sonuçlar alıyoruz. Elbette amacımız olimpiyatlara katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.



- Antalya