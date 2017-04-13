Alanya'da muz örtü altına girdi



*- TÜRKİYE'de muzunun ilk üretildiği yer olarak bilinen Antalya'nın Alanya İlçesi'nde üreticiler örtü altına yöneldi. İlçede geçen yıl 4 bin 300 dekar örtü altı alanda 32 bin ton muz üretildi. İlçenin toplam muz üretimi ise 40 bin ton oldu.



Türkiye'ye ilk olarak 1750 yılında bir Türk aile tarafından ticaret gezisi sırasında Mısır'dan Alanya'ya süs bitkisi olarak getirilen muzun 1920'li yıllarda meyve olarak üretimine başladı. O tarihten itibaren Antalya, Manavgat, Alanya, Gazipaşa ve Mersin'de üretimine devam edilen muzun üretimini 4 mevsime yaymak amacıyla son yıllarda örtü altı üretime geçildi. Türkiye'de geçen yıl örtü altında 252 bin 149 ton üretilen muzun 32 bin tonu Alanya'da yetiştirildi. İlçede 2012 yılında örtü altında 820 dekarda 5 bin 740 ton muz üretilirken, 2016 yılında 4 bin 300 dekarda 32 bin ton muz üretimi yapıldı.



YILDA 40 BİN TON ÜRETİM



Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, geçen yıl Alanya'da açık alan ve örtü altında 40 bin ton muz üretildiğini söyledi. Üretimin örtü altına geçmesinin ardından hasat rakamlarının yükseldiğini belirten Mehmet Rüzgar, "Türkiye'de muz üretimi Akdeniz kıyısında Manavgat'tan, Alanya'ya ve Anamur'a kadar 200 kilometrelik bir alana yayıldı. Alanya'da kayıtlı 11 bin dekar alanda açık ve örtü altı olmak üzere muz üretimi yapılmakta, kayıtlı üreticilerimiz toplam yıllık 40 bin ton civarı muz üretmekte" dedi.



"ÖRTÜ ALTI ÜRETİM ARTTI"



Örtü altı üretimle muzun kalitesinin de arttığını anlatan Rüzgar, "Örtü altı üretimde muzu yılda iki kez hasat etmek mümkündür ve bir muz ağacı her hasat zamanı yaklaşık 40 kilogram muz veriyor. Örtü altı muz üretimi son 3-4 yıldır hızlı şekilde arttı. Özellikle bu artış 2015 ve 2016 yılında. Yeni yapılan çok sayıda örtü altı muz seraları dikkati çekmekte. Alanya'da 2012 yılında örtü altı muz üretimi 820 dekar alanda 5 bin 740 ton iken, 2016 yılında 4 bin 300 dekarda 32 bin ton üretime ulaştı" diye konuştu.



"BİLİNÇLENDİRMEYE AĞIRLIK VERİYORUZ"



Alanya'nın muz üretimi için en doğru iklim koşullarına sahip olduğunu vurgulayan Mehmet Rüzgar, şöyle dedi:



"Muz nemli bir iklim ve bol suya ihtiyaç duyan oldukça kırılgan bir meyvedir. Kış yaklaşırken hava koşulları bozulmaya başladığından muz ağacını korumak amacıyla etrafına naylon geçirilir. İlçemizde muz üretiminin daha da arttırılması, muz üretiminde marka bir şehir olmak ve üreticilerimizin bilimsel yöntemleri kullanması için bakanlık ve ilçe müdürlüğü olarak eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık veriyoruz."