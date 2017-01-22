Alanya'da Motosiklet Hırsızları Yakayı Ele Verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 motosiklet hırsızı, polis tarafından suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerine gelen çalıntı motosiklet ihbarını değerlendiren ekipler, Hacet Mahallesi 401'inci sokakta bulunan bir apartmanın bodrumunda nöbetçi savcılık talimatıyla arama yaptı. Yapılan aramada brandaya sarılmış plakasız bir motosiklet ve değişik markalarda motosikletlerin parçaları bulundu. Polis plakasız motosikletin şase numarasıyla yaptığı sorgulamada polis kayıtlarında çalıntı olarak aranan 07 E 4109 plakalı motosiklet olduğunu tespit etti. Motosikletin saklandığı apartmanda hırsızlık şüphelilerini beklemeye başlayan polis, saat 21.00'de apartmanın bodrumuna gelen 17 yaşındaki V.A.S., S.Y. ve ağabeyi 20 yaşındaki M.Y.'yi gözaltına aldı.



Şüpheliler çalıntı 3 motosikletin daha yerini söylediler



Gözaltına alınan şüpheliler V.A.S. ile arkadaşı S.Y., Alanya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği'ne, diğer şüpheli Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelilerin yapılan ilk sorgusunda ilçenin değişik yerlerinde verdikleri adreslerde de yapılan aramada çalıntı olarak aranan 63 K 6091, 07 NUN 13, 07 HRH 25 plakalı 3 motosiklet daha bulundu. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, bodrumda ele geçirilen motosiklet parçalarından yola çıkarak diğer çalıntı motosikletleri de bulmak için çalışma başlattı. - ANTALYA