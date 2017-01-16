Alanya'da Lise Son Öğrencilerine Sınav Kaygısı Söyleşisi

Antalya'nın Alanya ilçesinde lise son sınıf öğrencilerine sınav kaygısını gidermek amacıyla söyleşi düzenlendi.



Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) hazırlanan öğrencilere sınav kaygısıyla baş etme ve sınavda başarılı olmanın yollarının anlatıldığı söyleşi düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Konferans Salonu'nda 12'nci sınıf öğrencilerinin katıldığı söyleşiye Psikolojik Danışman Doçent Doktor Mustafa Uslu, konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide Mustafa Uslu, öğrencilere sınav kaygısıyla baş edebilme, sınav heyecanını kontrol edebilme ve sınav stresini azaltmanın yolu konularında bilgiler verdi.



İlçedeki tüm lise son sınıf öğrencilerinin katıldığı söyleşinin 3 gün süreceğini belirten Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, eğitim konulu çalışmalar kapsamında öğrencilere sınav kaygısıyla baş etme ile sınavda başarılı olmanın yollarının anlatıldığı söyleşinin geleneksel hale gelerek 5'incisini düzenlendiğini söyledi.



"Çocuklarımız buraya bir hedef için gelsin"



Hüseyin Er, "Yaklaşık 4 bin 500 öğrencimize Doçent Doktor Mustafa Uslu hocamızın deneyim ve tecrübelerinden yaralanıp sınav kaygısı ve motivasyon noktasında bir farkındalık oluşturmak istedik. Bizim hedef kıldığımız kitle öğrencilerdir. Ben bu söyleşiyi yaparken özellikle okul müdürlerimize, rehberlik araştırma merkezimize şunları tembihledik. Çocuklarımız buraya bir hedef için gelsin. Anlatılanları sonuna kadar dinlesinler. Bir şeyler almaya veya merak ettikleri bir şeyler varsa bunları paylaşmaya gelsinler. Şuan gördüğümüz yoğun katılım ve görülen tablo bizi mutlu ediyor" dedi. - ANTALYA