Alanya'da Kaçak Kazı İddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcaşehir Mahallesi Ağzıkara mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.





Ekipler, Adem K, Faruk K, Sedat K. ve Emrah K'yi kazı yaptığı sırada düzenlediği baskında gözaltına aldı. Operasyonda kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu.





Şüpheliler karakoldaki sorgularının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.