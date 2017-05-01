Alanya'da kaçak içki operasyonu



*- ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde polisin bir depoya yaptığı operasyonda yaklaşık 15 bin şişe kaçak ve bandrolsüz içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Konaklı Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak ve bandrolsüz içki olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Dün akşam saatlerinde depoya baskın düzenleyen ekipler, koliler içerisinde çeşitli markalarda yaklaşık 15 bin şişe kaçak ve bandrolsüz içki ele geçirdi.



Depodan çıkarılan 2 kamyon dolusu içki işlemleri için polis merkezine getirildi. İçki şişelerinin bulunduğu koliler mobil nakliye asansörleriyle Emniyet Müdürlüğü binasının üçüncü katındaki KOM Grup Amirliği'ne çıkarıldı.



Olayla ilgili A.A. ve M.A. gözaltına alınırken, işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.