Alanya'da Kaçak İçki Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 375 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gümrük kaçağı çeşitli markalarda kaçak içki bulunduğu bilgisine ulaştı. Yapılan teknik takip sonrasında bir evin deposuna yapılan operasyonda çeşitli markalarda 375 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.



Polis ele geçirilen içkilere ve malzemelere el koyarken, olayla ilgili Ö.Ü. (23) ve D.G. (30) gözaltına alındı.



Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.