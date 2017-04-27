Alanya'da Kablo Hırsızlığı

Antalya'nın Alanya ilçesinde su kuyusunun elektrik kablolarını çaldığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Mahmutlar Mahallesi'nde bir bahçedeki su kuyusunun elektrik kablolarının çalındığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.



Araştırmalar sonunda, kabloları çalan kişinin E.D. (25) olduğunu belirleyen ekipler, aynı mahallede zanlıyı gözaltına aldı.



Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.