Alanya'da Hint Keneviri Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda 147 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve İncekum Jandarma ekipleri, İncekum Mahallesi Esentepe Mevkii'ndeki bir bahçede Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda kasa içerisine ekilmiş vaziyette 10 ve 60 santim arasında 147 Hint keneviri ele geçirildi. Hint keneviri jandarma ekiplerince sökülürken, bahçe sahibi Mevlüt E., ise en son şubat ayında bahçesine geldiğini ve olayla hiçbir ilgisi olmadığını öne sürdü. Olay ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA