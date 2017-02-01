Alanya'da Fuhuş Operasyonu

Alanya ilçesinde polis, fuhuş yapan iki kadın ile yaptıran bir kişiyi yakaladı.



Alınan bilgiye göre ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Cumhuriyet Mahallesi Kamelya Sokaktaki eve operasyon düzenledi.



Operasyonda Kırgızistan uyruklu Nazgul K. (26) ile Nurizat T. (24) ve para karşılığı kadınları pazarladıkları iddia edilen Harun T. (24) gözaltına alındı.



Kadınlar sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere, Antalya'ya sevk edilirken, şüpheli Harun T. ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.