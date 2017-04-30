Alanya'da Fetö Şüphelisi Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski din görevlisi tutuklandı.

Alanya'da Fetö Şüphelisi Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski din görevlisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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