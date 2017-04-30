Alanya'da Fetö Şüphelisi Tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski din görevlisi tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski din görevlisi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.