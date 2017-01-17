Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Alanya Adliyesi'nde görevli icra müdür yardımcısı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alanya Adliyesi'nde görevli icra müdür yardımcısı Sedat A.'nın evine operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheli Sedat A. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Alanya'da Fetö/pdy Soruşturması
Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Alanya Adliyesi'nde görevli icra müdür yardımcısı gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Alanya Adliyesi'nde görevli icra müdür yardımcısı gözaltına alındı.
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