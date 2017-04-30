Alanya'da Fetö'cü Din Görevlisi Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce KHK ile meslekten ihraç edilen ve hakkında gözaltı kararı çıkartıldıktan sonra firari olarak aranan imam, polis tarafından yakalandı.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Alanya'da imamlık yapan 52 yaşındaki Mustafa A., 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alındı. Örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen, hakkında yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Mustafa A.'nın Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri gizlediği evi belirledi. Ekipler, takibe aldıkları Mustafa A.'yı eve düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA