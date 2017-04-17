Alanya'da 'Egece Zayıflama ve İdeal Beden Kampı' Gerçekleşti

27 Mart ve 1 Nisan arasında Sunprime Numabeach&Spa otelde gerçekleşen 'Egece İdeal Beden Kampı' verimli olarak gerçekleştirildi. Avrupa'nın ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen 25 katılımcıyla gerçekleşen kampta 5 gece ve 6 gün sürdü.



Zayıflama ve İdeal Beden kampını düzenleyen Ünlü Nörobilim Uzmanı Deniz Egece ve ekibiyle gerçekleşen kampta, Sabah 08.00 de başlayarak akşam saat 20.00'ye kadar çeşitli uygulamalar ve eğitimler yapıldı. Yasak ve çeşit kısıtlaması olmayan kampta kişiler telkinler sonrasında, kendi rızaları ile 3-6 öğün pasta tabakları miktarlarında tüm gün beslenmeleri dikkat çekti. Normal günlük hayatlarında ortalama 8 ile 20 pasta tabağı miktarı ile beslenen bu kişiler kampın son günlerinde 2-3 pasta tabağı miktarı yediklerini ve doyduklarını aynı zamanda da yemek yeme isteklerinin olmadıklarını belirttiler.



Kamptaki eğitim ve uygulamalardaki 'Düşünce Molası' tekniklerinin kişilerin istem dışı yeme miktarını düşürdüğünü ve günlük yapılan hareket ve egzersiz miktarını arttırdığını söyleyen Nörobilim Uzmanı Egece, "Katılımcıların her biri fazla kilolarını (misafirlerin) en kısa sürede vererek, ideal bedenlerine mutlaka kalıcı olarak kilo vereceklerine inanmış görünüyorlar. 5 günde midelerinin doğal hali olan yumruk hacmi miktarına küçüldüğünü ve ortalama 2 ile 6 kiloya kadar kilo verenler olduğunu açıkladılar. Kampın içeriğinde; kilo alımına neden olan doğru olduğuna inanılmış yanlış inançların yüzleşmek, beden farkındalığı, ideal beden hedef olarak zihinde tasarlanması, duygusal açlığın kontrol ve yönetimi, geçmişte yaşanmışlıkların affedilmesi, bilinç üstü ve bilinçaltının kapasitesi ve kontrolü, midenin küçülmesi, beslenme ve hareketsizliğin algı ve inançsal olarak değişimi, iç ses ve dış ses uygulamaları, oto hipnoz eğitimi, meditasyon, dualar, çapalama teknikleri zumba, meditatif danslar ve egzersiz uygulamaları,bol gelen kıyafetleri de keserek bedensel incelme ve beden ölçüsü ile kilo kontrol yöntemleri uygulandı" şeklinde konuştu.



Katılımcılara, kamp sürecinde öğrendikleri eğitim ve uygulamaları evlerinde de uygulamaları devam edebilecek telkin ve canlandırma tekniklerini içeren birde kitapçık dağıtıldığı bilgisini veren Nörobilim Uzmanı Egece, "Bu kitapçıkla kişi öğrendiklerini kendi ev ortamlarında 90 gün uygulayarak bilinçaltlarında kalıcı kilo verme eğitimi sürecine devam edecekler ve ayrıca ortalama 25-30 kilo (5-6 beden) verecekler" dedi



Katılımcıların ifadelerine göre, çok kolay öğrenilen eğlenceli ve sevgi dolu bir program olmasının haricinde, temelinin yüzde 100 bilimsel bir eğitim olduğunu belirttiler. Fazla kilolarından kurtulmanın yanı sıra geçmişte yaşadıkları birçok psikolojik problemlerini de kamp sürecinde kendi kendilerine affetme ve yüzleşme teknikleri ile geçmişlerini geride bıraktıklarını belirten katılımcılar, kendi kendine psikosomatik olan hastalıkları nasıl tedavi edebileceklerini, bundan sonra bedenlerine olan farkındalıkla yaklaşacaklarını ve özgüvenlerinin artığını ifade ettiler.



Eğitim ve uygulamalar, Deniz Egece, Melike Aydoğan, Saime Müge Tüzgen, Sevgi Çelik, Emine Sarı Altop, Tuğçe Arabacı, destekleriyle gerçekleştirildi. - İSTANBUL