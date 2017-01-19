Alanya'da Dolandırıcı Çetesi Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte kimliklerle kredi çekildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde bin 200 adet nüfus cüzdanı, ehliyet ve polis kimliği fotokopisi ile sahte kimlik yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışma ile ilk belirlemelere göre Antalya il merkezi ile Alanya'da 5 özel bankadan başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak kredi çektikleri belirlenen Serkan D.,(38) Okan G.,(30) Berkan D.(21) ve Ömer Y., (33) 14 Ocak tarihinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Başkasına ait kimlik bilgilerine kendilerine ait fotoğrafları yapıştırarak kredi kullandığı belirlenen 4 şüphelinin evlerinde yapılan aramada ise bin 200 farklı kişiye ait nüfus cüzdanı, ehliyet, polis kimlik kartı fotokopisi ile PVC cihazı, fotoğraf yazıcısı ve çok sayıda sim kart ele geçirildi. Şüpheliler 5 gündür devam eden sorgularının ardından Alanya Adliyesine sevk edildi. - ANTALYA