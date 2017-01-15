Alanya'da Denize Sıfır Kartopu Savaşı

Antalya'nın Alanya İlçe Belediyesi, yayladan kamyonlarla getirdiği karı İskele Şelale Meydanı'na dökerek vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede ilk defa kar gören çocukların sevincine ortak olan Başkan Adem Murat Yücel, çocuklarla bol bol kartopu oynayarak fotoğraf çektirdi.



Alanya Belediyesi tarafından Taşatan Yaylası'ndan 5 kamyon dolusu kar getirilerek Alanya İskele Caddesi'ndeki Şelale Meydanı önüne dökülen kar sayesinde çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezindeki çocukların kartopu oynama hayalini Başkan Yücel, gerçeğe dönüştürdü. İskele Meydanı Şelale Önü'ne kamyonlarla taşınan kar sayesinde çocuklar gönüllerince eğlendi.



"Küçük yaştaki çocuklar ilk defa karla karşılaştılar"



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, neredeyse 30 yıl sonra sahile kuş uçuşu 2-3 kilometre mesafede yoğun kar yağışı gerçekleştiğini belirtti. Başkan Yücel, "Küçük yaştaki çocuklar ilk defa karla karşılaştılar. Karı görmeyen ve karla temas etmeyen genç çocuklarımıza karı görmesi için bu aktiviteyi yaptık. Kamyonlarla getirdiğimiz karla vatandaşlarımıza güzel bir hafta sonu yaşatmak istedik. Gördüğünüz gibi çocuklar çok mutlu. İnsanlarımızın mutluluğu için her türlü sosyal aktiviteyi sürdüreceğiz. Ülkemizin içinden geçtiği şu zor dönemde insanlarımızı bir nebze mutlu etmek için bu tür sosyal projelere ihtiyacımız var" dedi.



İskele Şelale Önü'ne getirilen kar sayesinde vatandaşlar ve çocuklar büyük bir mutluluk yaşadığını belirtirken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e organizasyon için teşekkür ettiler. - ANTALYA