Alanya'da Define Avcılarına Suçüstü

Antalya'nın Alanya ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.



Kızılcaşehir Mahallesi Ağzıkara mevkiindeki sit alanında kazı yapıldığı ihbarı alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Sit alanında çukurlar kazıldığını tespit eden ekipler, dün saat 16.30 sıralarında baskın yaptı. Jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan Adem K., Faruk K., Sedat K. ve Emrah K.'yı, gözaltına alırken, kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA