Alanya'da Deaş Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen iki operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 3 kişi yakalandı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince Mahmutlar Mahallesi'ndeki iki adrese operasyon düzenlendi.



İlk adreste DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu E.M, diğer adreste ise isimleri henüz öğrenilemeyen bir çift gözaltına alındı.



Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.